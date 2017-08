Lacanau : il tombe dans un trou sur la plage, ses parents écrivent un mot de remerciement aux sauveteurs

Un enfant de 8 ans a été sauvé sur la plage sud de Lacanau, samedi. Il était tombé la tête la première dans un trou creusé par un autre enfant. Pour remercier les MNS, les parents ont posé une plaque de remerciement près du poste de secours face à la dune qui donne accès à l'océan.

C'est la belle histoire racontée par le journal sud ouest. Un enfant de 8 ans a été secouru par les maîtres nageurs sauveteurs de la plage sud de Lacanau, samedi. Il était tombé la tête la première, dans un trou d'un mètre, creusé dans le sable, par un autre enfant.

Quelques instants plus tard, il n'avait plus que les deux pieds et une main qui dépassaient, quand les secours sont intervenus, alertés par des vacanciers. Un hélicoptère de la sécurité civile est alors arrivé. Le petit garçon a été sorti, inanimé, en arrêt cardio-pulmonaire. Après un massage cardiaque, il a repris conscience, et a été transporté à l'hôpital de Bordeaux, par sécurité. Il ne présente aucune séquelle.

"Un immense merci"

Après ce moment de frayeur, les parents ont érigé une plaque pour remercier les sauveteurs, sur le chemin de la plage non loin du poste de secours, où l'on peut lire "un immense merci à celles et ceux qui ont secouru Alexandre", en lettres capitales noires.