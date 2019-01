Lacement d'une nouvelle confrérie en Isère : celle du gratin dauphinois

Grenoble, France

A la question "quelle confrérie manquait dans l'Isère?", les maîtres restaurateurs, le département, Isère tourisme et France Bleu Isère ont répondu: la confrérie du gratin dauphinois. Désormais, elle ne manque plus : l'association a été lancée dans la soirée du 17 janvier, à l'occasion des 35 ans de la station de radio.

"C'est une très bonne nouvelle." sourit Sylvain Rosset, propriétaire du restaurant Le gratin dauphinois, en détaillant les valeurs promues par la confrérie. "Le fait-maison, les produits locaux, les circuits-courts. On se bat aujourd'hui pour les mettre en valeur dans nos établissements." Maintenant, l'objectif est de sensibiliser le public à ces enjeux.

Des produits du terroir

On peut aller chercher les pommes de terres, et la crème - la base de la recette- dans l'Isère. Il n'y a même pas besoin de plus explique Xavier Castillan, membre de la confrérie et président de l'association des maîtres restaurateurs de l'Isère. "Juste un petit peu de sel et de poivre" et c'est bon!