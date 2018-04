Christophe, un habitant de Lachapelle-sous-Chaux, part avec son ânesse jusqu'à l'océan Atlantique. Un voyage long de 1200 kilomètres, à pieds et en sabots, qui va durer trois mois à raison de 20 kilomètres par jour.

Lachapelle-Sous-Chaux, France

Le duo de voyageurs part ce dimanche 15 avril de la Citadelle de Belfort, cap sur Le Croisic (44). Christophe, un chef de chantier de 39 ans, veut faire voir l'océan à son ânesse adorée, Oseille.

Une voyage au jour le jour

Oseille fera office de porte-bagage à 4 pattes. Elle transportera 55 kilos de matériel, essentiellement dédié au confort de son propriétaire : un panneau solaire, un réchaud, une tente et deux jeux de vêtements.

Christophe a prévu de bivouaquer dans la nature pour assurer à Oseille sa dose d'herbe quotidienne.

"Je ne suis pas du tout campeur, ça va être une grande première pour moi. Le but est de me pousser dans mes retranchements - Christophe, propriétaire d'Oseille

Il part sans adresse et compte sur le "lien social et la curiosité des gens" provoqués par la présence d'un âne pour demander de l'aide si besoin. Ils vont traverser la France d'Est en Ouest, en passant par le Morvan et les bords de Loire.

"J'espère qu'elle sera heureuse de voir l'océan, qu'elle va se rouler dans le sable !"

Christophe connaît bien son ânesse, qu'il a adoptée quand elle était à peine sevrée. "Je l'adore, elle est super intelligente. En randonnée, elle arrive à se sortir de toutes les situations compliquées."

Voir l'océan, c'était surtout une envie profonde de Christophe. Ce sera une première pour Oseille qui n'a jamais quitté sa Franche-Comté natale. "J'espère qu'elle sera heureuse de voir l'océan, qu'elle va se rouler dans le sable !"

Si vous voulez suivre leurs aventures, rendez-vous sur le blog "Oseille à la mer" ou sur la page Facebook "On part quand Oseille ?".