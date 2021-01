Lai Choi San, la plus cruelle des pirates !

La pirate la plus douée de tous les temps s'appelle Lai Choi San et on découvre son histoire, moussaillon !

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse aux parcours extraordinaires de femmes indésirables. Justement, son invitée est Isabelle Motrot, directrice de rédaction du magazine féminin Causette et auteure du livre "Les infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi".

La plus célèbre des pirates

Lai Choi San est une femme cruelle. En ce début de XXème siècle, elle fait régner la terreur dans le sud de la Chine. Surnommée "la reine des pirates", elle se paye la réputation d'être la pire de tous les corsaires et flibustiers. Avec sa flotte de douze navires, elle aborde et rançonne à tout va. Elle-même fille de pirate, elle hérite de l'entreprise familiale et la fait prospérer.

Lai Choi San est décrite par un journaliste comme petite et menue, les cheveux noirs comme du jais. "Elle était vêtue de manière exquise, en robe de satin blanc" rapporte d'ailleurs l'article qui détaille également les bijoux qu'arbore la jeune femme avant de conclure de la façon suivante :

Son visage et ses yeux respirent l'intelligence

Le lendemain, de retour sur son bateau, Lai Choi San offre un tout autre spectacle. Vêtue tout en noir avec veste et pantalon, prête à en découdre, elle tient son fusil d'une main et sa pipe d'opium de l'autre.

Une disparition légendaire

Lai Choi San disparaît mystérieusement à l'âge de 47 ans. L'Histoire voudrait qu'elle meure au combat en 1937 lors d'un affrontement opposant la Chine et le Japon.

Pourtant, une légende tenace raconte qu'elle a pu s'échapper. On raconte alors qu'elle aurait fait des affaires sous un autre nom ou qu'elle aurait dirigé dans l'ombre un réseau de commerce clandestin. Une fin légendaire digne de la plus célèbre des pirates...