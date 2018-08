Alors que les départements comtois sont en vigilance orange à la canicule, France Bleu Belfort Montbéliard a repéré quatre villages au nom prédestiné : Laire, Frais, Chaux et Botans.

Frais, Chaux et Botans dans le Territoire de Belfort, Laire en Haute-Saône : quatre villages au nom en phase avec la météo.

Franche-Comté, France

Il y a dans le nord Franche-Comté quatre villages qui collent à l'actualité : Frais, Botans et Chaux dans le Territoire de Belfort ainsi que Laire dans le Doubs. Alors que la Franche-Comté est en pleine alerte orange à la canicule, France Bleu Belfort Montbéliard s'est rendu dans ces communes. Et bonne nouvelle, leurs habitants ont de l'humour.

Olivier, pince sans rire, explique qu'il a choisi de s'installer à Frais parce que "vu le réchauffement climatique, c'était le village idéal". Mais le maire de Frais, Miltiades Constantakatos, sourire aux lèvres, confesse que "le nom du village ne change rien à la chaleur". A Chaux, Evelyne se "met au frais", à l'ombre ou devant le ventilateur, mais "c'est partout pareil". Et dans le Pays sous-vosgien où se trouve Chaux, on peut piquer une tête dans la Savoureuse... sauf que la rivière est à sec dans certains secteurs. Quant à Laire, on y ressentait un petit courant frais lors du reportage, mais pas de quoi contrarier le Botans.