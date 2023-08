"Laissez-moi braaaader !" : découvrez LE tube de la braderie de Lille 2023

La braderie de Lille approche à grands pas ! Dans 2 semaines, le weekend du 2 et 3 septembre, toute la ville va se transformer en vide grenier à ciel ouvert, et accueillir plus de 2,5 millions de personnes. Ça méritait bien un petit clip !

Un extrait du clip "Laissez-moi brader" - Capture d'écran La braderie de Lille n'aura jamais fini de nous surprendre…! Elle avait déjà fait fort en déclinant des tubes musicaux sur ses affiches (" Fripes from desire " de Gala, " Oh braderie si tu savais" de Johnny Hallyday, "Je resterai... ta meilleure braderie" de Lorie, entre autres), affiches qu'il sera d'ailleurs possible de s'offrir ! Mais la ville de Lille ne s'est pas arrêtée là... Un clip hollywoodien Pourquoi s'arrêter à de simples affiches lorsqu'on peut faire... un tube de l'été ! Une chanson, accompagnée d'un clip tourné dans les rues de Lille. "Laissez-moi braaaaaaader", ça y est, vous l'avez dans la tête pour la journée...