Lamotte-Beuvron bat le record de la tarte tatin la plus lourde

Ce dimanche 15 septembre, Lamotte-Beuvron a battu le record de la tarte tatin la plus lourde : 308 kilos ! Et ce même si au même moment, une tarte tatin encore plus imposante a été confectionnée à Cossé-le-Vivien, en Mayenne : seule celle de Lamotte-Beuvron sera enregistrée au Guinness Book.