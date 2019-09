Lamotte-Beuvron : ils veulent battre le record de la tarte tatin la plus lourde

Lamotte-Beuvron, France

500 kilos de pommes, 35 kilos de sucre caramélisé, 40 kilos de pâte, un moule de 3 mètres de diamètre : à l'occasion des 120 ans de la tarte tatin, inventée à Lamotte-Beuvron, en Sologne, l'association "les Ambassadeurs de la Tarte Tatin", avec la Ville de Lamotte-Beuvron et le comité des fêtes, vont tenter d'établir ce dimanche le record de la tarte tatin la plus lourde.

Objectif : plus de 300 kilos

Pour cela, il faudra que la tarte tatin pèse plus de 300 kilos. L'an dernier, la tentative s'était soldée par un échec "à 34 kilos près", puisque la tarte avait perdu de la matière lors de son retournement. Cette année, Patrick Bertault, président des Ambassadeurs de la Tarte Tatin, annonce donc que la stratégie va changer : "on commencera par ouvrir la tarte tatin, mettre les ingrédients dedans mais on va faire une première cuisson à ciel ouvert, sans mettre de couvercle ! Les pommes pourront s'évaporer et on devrait ne pas avoir tout le liquide qui nous a embêté l'année dernière lors du retournement"

Patrick Bertault indique que "les services de la Ville de Lamotte-Beuvron nous ont beaucoup aidé et mis en place une technique pour qu'on réussisse le retournement très rapidement, sans perdre trop de poids".

Les opérations débutent à 9h ce dimanche matin, avec l'allumage du feu. Le retournement de la tarte tatin est prévu entre 15h et 17h ce dimanche à Lamotte-Beuvron. Le pesage sera ensuite effectué, en présence d'un huissier qui attestera (ou pas) de l'établissement du record qui pourra ensuite être inscrit officiellement au Guinness Book. Actuellement, c'est un pâtissier de Pruniers-en-Sologne (Claude Bisson) qui détient le record : "la tarte tatin est à Lamotte-Beuvron, on a déjà eu le record, on veut le reprendre et le garder !"

Attention : la commune de Lamotte-Beuvron n'est pas la seule à vouloir décrocher ce record. Cossé-le-Vivien, en Mayenne, va également tenter de le faire et aura un atout supplémentaire : un moule de 3,35m de diamètre, plus grand que celui de Lamotte-Beuvron.