Vitré, France

Ils sont une vingtaine de lanceurs à s'entraîner ou à jouer les premières épreuves du championnat de France de lancer de couteaux et de haches, sur un terrain de football à Vitré, où ont été installées pour l'occasion deux rangées de cibles. "Le rond central vaut 5 points, puis ça baisse d'un point par cercle, explique Anthony Stephan, président du club de Vitré. Chaque lanceur a trois couteaux ou haches et fait sept volées". Et pas question de jouer avec les couteaux de cuisine : "il faut des couteaux assez costauds, ni trop petits ni trop légers", indique Pascal Boucreux, un Manceau qui a déjà remporté le titre de champion du monde du lancer de couteaux à 5 mètres.

Pascal Boucreux dessine ses propres couteaux © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Toute une série d'épreuves est prévue pendant le week-end, essentiellement pour des lancers de couteaux et haches conventionnels, à des distances définies. Quelques épreuves de lancer "instinctif" sont également au programme, ainsi qu'une épreuve par équipes. Précision mais aussi concentration sont requises pour exceller à ce sport. Le Breton Pierre Cazoulat accumule les titres : champion de France, d'Europe mais aussi du monde... Pourtant, il suffit d'un coup de stress face à la cible pour ne pas réussir à planter la hache :

Tout est remis à plat à chaque compétition. Au-delà de l'aspect technique, il y a une partie mentale. La clé pour réussir c'est le relâchement, et on peut vite être dans la crispation.

"Je considère notre discipline comme un art martial plutôt que comme un sport défouloir, ajoute Pierre Cazoulat. Il y a un esprit de contrôle, ça permet de se concentrer".

Un sport atypique , objet de clichés

A chaque compétition, se côtoient champions et amateurs. Pour cause, il n'existe que 12 clubs en France dont cinq en Bretagne. Antonita s'entraîne à Callac dans les Côtes d'Armor, aux côtés de Pierre Cazoulat : "J'ai commencé il y a un an, c'est ma première compétition et je n'ai pas encore bien acquis le geste, c'est un travail de tous les jours". Mais le nombre de pratiquants augmente d'après Anthony Stephan, président du club de Vitré :

Rien que l'an dernier, il y a eu quatre nouveaux clubs qui ont assez vite atteint une dizaine d'adhérents. Les femmes sont aussi intéressées que les hommes.

Il suffit selon lui de quelques minutes avec un bon professeur pour réussir à planter ses premiers couteaux, à courte distance de la cible. Reste que certains doivent se contenter d'apprendre seuls. "J'ai commencé à apprendre en regardant des tutos vidéos sur internet, explique Ismaël, venu de Haute-Loire. Il n'y a pas de club dans le département, j'ai du en trouver un juste pour participer au championnat".

Il faut dire que le lancer de haches et couteaux se heurte toujours à certains clichés : "il y a une certaine appréhension, indique Pierre Cazoulat. Quand vous dites que vous pratiquez ce sport, _les gens ont, soit l'image du cirque avec des couteaux plantés autour d'une demoiselle sur une cible, soit l'idée que ce sont des armes alors qu'il s'agit pour nous d'agrès de lancer_".

Il espère avec l'organisation de compétitions en France faire découvrir la réalité de ce sport. En 2014, il avait remporté un premier pari en permettant aux Mondiaux d'être organisés en Bretagne.