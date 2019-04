Lancer des haches : c'est possible à Castelnau-le-Lez

Montpellier, France

Le principe est le même qu'aux fléchettes, mais le projectile est bien plus volumineux et lourd. La hache bien en main, Claire doit s'y reprendre à plusieurs fois avant que le métal ne se fiche dans la cible avec un bruit mat assez satisfaisant. "On dirait pas mais c'est assez technique, faut pas être un bourrin" sourit-elle.

Un concept venu du Canada

Le gérant a son discours bien huilé : avant de laisser les groupes s'essayer au lancer de hache, il répète les consignes de sécurité, et explique le geste de lancer. Il a ramené cette activité du Canada : "_j'ai découvert ça à Montréal : là bas il y a des compétition, dans des salles plus grandes que celles-là, et ils lancent de plus loin._" Mais le concept séduit. "Il y en a qui rentrent l'air sceptique, en se disant "mais on va vraiment lancer des haches?" Et moi je leur dis "hé oui, vous allez lancer des haches". Et quand je viens les voir à la fin de l'heure, ils s'exclament "Déjà!" plaisante-t-il.

4 types de haches

C'est vrai que l'activité est chouette abonde une cliente. "On voit qu'on progresse, mais ce n'est pas évident, il faut arriver à bien lancer la hache, en plus change de modèle tous les trois lancers, c'est assez technique... mais c'est très plaisant." Une fois les essais terminés, on commence à compter les points, et Patrick grince des dents. "Pour l'instant j'affiche un magnifique zéro, ça il n'y a pas de doute." Les perdants et les gagnants sont beaux joueurs : on ne s'attaque pas à coup de hache une fois la partie finie. elles sont toutes soigneusement rangées dans leurs casiers.