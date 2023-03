Landerneau : deux ans après, son alliance retrouvée par un enfant

Cela faisait deux ans qu'Anaïs Peters, une habitante de Landerneau, avait perdu son alliance. "Je m'étais rendu compte en fin de journée que je ne l'avais plus. On a cherché partout : dans la maison, dans la voiture, chez mes parents, partout, partout. On ne l'a jamais retrouvée", se souvient la jeune femme. Enorme surprise ce lundi 20 mars : un mail de la directrice de l'école de ses enfants lui annonçant que le bijou a été retrouvé par l'un des élèves.

Un petit miracle

"J'étais ébahie, je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague", raconte t-elle. Il s'agit pourtant bien de sa bague, gravée à son nom et à celui de son mari et datée du jour de leur mariage. C'est Mahé, un enfant de neuf ans qui l'a repérée dans le parc de jeux juste en face de l'école des enfants d'Anaïs. "Sachant que le parc a quand même été refait depuis et que les ouvriers n'ont rien vu, c'est hallucinant", sourit-elle.

La jeune femme, qui ne connaissait pas encore le nom de son bienfaiteur, a immédiatement confié à la directrice une petite récompense, un sac de friandises. Elle espère pouvoir bientôt le remercier de vive voix. "J'ai aussi dit merci à ses parents parce que c'est l'éducation qui fait ça. Il aurait pu la mettre dans sa poche, et partir avec !" L'alliance est en parfait état. Anaïs, qui se contentait depuis de sa bague de fiançailles, va maintenant la faire réajuster pour s'assurer de ne pas la perdre à nouveau.