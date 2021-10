Landerneau met aux enchères des vélos décoratifs du Tour de France

Après le passage du Tour de France à Landerneau le 26 juin dernier, la municipalité, qui avait décoré ses rues et ses commerces de vélos, les met en vente. Une vente aux enchères au profit du centre communal d'action sociale.

A l’occasion du passage de la première étape du Tour de France à Landerneau le 26 juin dernier, la Ville avait décoré ses rues et ses commerces de jaune et de vélos. Lors du concours organisé à cette occasion, "Ma ville en jaune", la Ville de Landerneau s'était classée deuxième. Et parmi les décorations remarquées, les silhouettes de cyclistes en bois. La Ville a décidé d'organiser une vente aux enchères au profit du centre communal d'action sociale.

Action sociale

Les vélos décoratifs sont mis en vente par la Ville de Landerneau - Ville de Landerneau

"Réalisées en mai dernier, ces silhouettes sont le fruit d’une collaboration entre les agents du service bâtiment de la Ville, l’artiste Sabio, le comité organisateur du carnaval et les écoles. Installés sur les ronds-points pendant la saison estivale, ces vélos originaux ont marqué les esprits. Après plusieurs sollicitations, la Ville a décidé de proposer la mise en vente des vélos grâce à un système d’enchères", explique la municipalité dans un communiqué.

Cette vente aux enchères est proposée du 18 au 28 octobre. Le prix de plancher d’une silhouette est de 50 euros et le montant d'enchère minimal est de 5 euros. Les recettes seront reversées au centre communal d’action sociale.