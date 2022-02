Landes : 8 ans après, le propriétaire d'un chat retrouvé par la SPA

Voici la belle histoire du jour, ou presque. Celle de Minette, la petite chatte malade d'Hossegor qui, 8 ans après avoir été perdue par son maitre, va pouvoir le retrouver. Il y a 8 ans, le propriétaire de Minette est à Hossegor quand il perd sa chatte alors qu'il déménage vers Toulouse. Ce dernier raconte aujourd'hui qu'il est revenu à plusieurs reprises sur Hossegor pour chercher Minette. Sans succès à l'époque.

Aujourd'hui, Minette a 10 ans et elle souffre de diabète. Ce jeudi, une jeune Hossegorienne est tombée sur elle. Malade, la chatte est toute maigre. Pensant l'animal abandonné à son sort et affamé, Audrey confie Minette au refuge de Capbreton. Un vétérinaire examine le chat et trouve un tatouage. Grâce à l'identification, le propriétaire est trouvé et contacté par téléphone. Il s'est engagé à venir chercher sa chatte, 8 ans après l'avoir perdu.

Une presque belle histoire du jour ? Copier

"Vous l'avez volé !!"

Jusqu'ici, cela a tout de la belle histoire du jour. Mais cela se complique. En fait, depuis 8 ans, la chatte avait été recueillie par une autre Hossegorienne. Une amie de cette dernière, voyant le post Facebook d'Audrey sur un groupe local à propos de Minette, crie au scandale. "Nous sommes 3 à nous en occuper elle n'a jamais été seule. Elle est très bien nourrie et choyée". Pour cette habitante d'Hossegor, le chat a été volé. Elle dit n'avoir jamais remarqué que l'animal était tatoué.

Le post Facebook d'Audrey qui a amené la chatte à la SPA. - Capture d'écran Facebook

La réponse d'une femme qui dit s'occuper du chat depuis 8 ans. - Capture d'écran Facebook

"Pour que cela se finisse bien, il faut identifier tous les animaux", conseille de la SPA de Capbreton qui ne comprend pas que Minette, qui était tatouée et soignée, n'ai pas été identifiée plus tôt.