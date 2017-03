Landes : Bambi, le chevreuil apprivoisé, a été retrouvé

Le chevreuil apprivoisé, qui avait réussi à s'enfuir lundi du domicile de son propriétaire à Capbreton (Landes), a été retrouvé ce vendredi. L'animal est sain et sauf.

Bambi est donc revenue.

C'est un chevreuil apprivoisé, et plus précisément une chevrette (une femelle chevreuil) âgée de huit ans qui mange et dort dans la maison de son propriétaire à Capbreton (Landes). L' animal, a été retrouvé sain et sauf. Bambi est rentrée toute seule chez elle ce vendredi midi. "On était en train de manger, elle a longé la clôture et elle rentrée chez elle. Je l'ai appelée et elle s'est laissée attraper par le collier", raconte son propriétaire Georges Pinsolle.

On l'a aperçue à 7 kms—Georges, le propriétaire

L'annonce de sa disparition en début de semaine a été largement relayée sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias, dont France Bleu Gascogne.

Elle se repose maintenant. Elle était tout essoufflée...Elle a mangé deux biscottes et là elle dort sur le lit—Georges, le propriétaire

Son propriétaire était désespéré. Il explique que Bambi l'aide à supporter sa maladie. Cela faisait cinq jours qu'il la cherchait jour et nuit.