Landes : ces rameuses vont traverser le Pacifique en paddleboard, du Pérou à Tahiti

Une bande de copines se lance encore un pari fou. Celui de traverser le Pacifique en paddleboard, juste à la force de leurs bras. 8000 kilomètres, en partant du Pérou, pour rejoindre Tahiti, à l'hiver 2022-2023. Le but : lever des fonds pour l'association Hope Team East qui s'occupe d'enfants malades. Ces amies sont des professionnels du paddleboard : Stéphanie Barneix, multiple championne du monde de sauvetage en mer, fait notamment partie de l'équipe. Elles n'en sont pas à leur premier défi de taille.

3 mois de traversée en relais, jour et nuit si possible

Stéphanie Barneix, Alexandra Lux, Emmanuelle Bescheron et Itziar Abascal. Quatre femmes qui n'ont peur de rien. En 2009, déjà, ces rameuses de l'extrême avait relié en paddleboard le Canada à la France. Quelques années plus tard, en 2015, elles ont traversé le mythique passage du Cap Horn. Mais cette fois, elles se lancent un défi encore plus fou que les autres : "On bat notre record qui était de 4830 km lorsqu'on a traversé l’Atlantique, confie Alexandra Lux, championne du monde de sauvetage, une des quatre rameuses. On avait mis alors 54 jours. Donc là, cela pourrait prendre 3 mois."

Les quatre rameuses se relaieront sur la planche, 1h30 environ de temps de rame par personne. Leur objectif serait de ramer jour et nuit, si les conditions le permettent. "Dans cette zone du Pacifique, il y a le phénomène El Nino, qui est très difficile à prévoir, prévient Alexandra Lux. Beaucoup de vent et beaucoup de houle alors que notre paddlebord est comme une petite allumette sur l'eau... Donc ramer dans des grosses conditions peut nous mettre en danger, notamment lorsqu'on remonte sur le bateau pour changer de relais."

Les rameuses adapteront donc leur départ en fonction de ce phénomène. Quoi qu'il en soit, leur préparation mentale et physique a déjà commencé. Elles sont suivies par des médecins du CERS de Capbreton, et un kinésithérapeute montera d'ailleurs à bord du bateau d'assistance qui les suivra tout au long de la traversée. Deux autres "waterwomen" juniors seront à bord de ce voilier, Margaux Calvet et Marie Goyeneche, 23 et 21 ans.

En 2015, Stéphanie Barneix est accompagnée d’Alexandra lux et Itziar Abascal au Cap Horn - CAP OPTIMIST

On laisse nos familles derrière nous

Une seule chose a changé depuis leurs précédentes expéditions, certaines d'entre elles sont devenues mamans : "Forcément on ne part plus la tête totalement tranquille, exclusivement focus sur cette traversée. On laisse nos familles derrière nous. Surtout que dans le Pacifique, il y a énormément d'animaux marins, pas forcément les plus sympathiques", rigole la rameuse Alexandra Lux. Les sportives pourront entrer en contact avec leurs proches notamment via des mails, ou des appels.

Pour se préparer au mieux à cette traversée, cet automne, une première traversée test est prévue entre Bordeaux et Biarritz, pour rencontrer les écoles qui participent au projet : un programme pédagogique autour du sport et de la santé mis en place. La deuxième traversée test, "véritable échauffement", est prévue au milieu de l'année prochaine : 1500 km entre Monoco et la Grèce, "pour tester les planches et le staff". Avant le grand départ, en hiver 2022-2023.