Landes : des infractions en série sur les routes le week-end du 11 novembre

Excès de vitesse, conduite sans permis et sous l'emprise d'alcool : les automobilistes se sont montrés particulièrement imprudents ce week-end du 11 novembre. Les gendarmes ont été particulièrement surpris par le cumul des infractions des conducteurs verbalisés.

Sanguinet, France

Malgré le week-end prolongé du 11 novembre, les gendarmes n'ont pas chômé sur les routes landaises. Ils ont procédé à une série de contrôles, et ont cueilli bon nombre de conducteurs très imprudents, et ce malgré des conditions météorologiques qui rendaient les routes d'autant plus dangereuses.

D'importants excès de vitesse

Le vendredi 8 novembre, entre Sanguinet et Yzosse, la brigade motorisée de Biscarrosse intercepte une Audi A4 roulant à 165 km/h sur une voie limitée à 80 km/h. Son conducteur est contrôlé : il est positif à l'alcool avec un taux de près de 1,4 grammes d'alcool par litre de sang. Son permis lui a été retiré, son véhicule saisi, et il sera convoqué au tribunal.

Le lendemain, le samedi 9 novembre, sur la D933 entre Mont-de-Marsan et Lubbon, les gendarmes ont retiré cinq permis de conduire pour des excès de vitesse autour de 130 km/h sur un axe limité seulement à 80 km/h. L'un des véhicules contrôlé transportait huit adolescents à son bord, et était conduit par un membre d'une équipe sportive selon les agents sur place.

Cumul d'infractions

Le même jour, à Aire-sur-l'Adour, un jeune homme est stoppé par les gendarmes alors qu'il utilise son téléphone tout en conduisant. Il est contrôlé, et les agents s'aperçoivent que le conducteur n'a pas son permis, mais qu'il prenait des cours en auto-école pour l'obtenir.

Un jour plus tôt, les gendarmes avaient déjà contrôlé un homme à Sanguinet alors qu'il conduisait avec un permis annulé, sans assurance, et alcoolisé : il présentait un taux de 1,5 grammes d'alcool par litre de sang.

Enfin, le dimanche 10 novembre, à Saint-Paul-lès-Dax, le peloton motorisé de Castets tente de contrôler une conductrice, mais celle-ci refuse de s'arrêter. Elle est finalement interceptée un peu plus loin : son permis était annulé, et elle conduisait avec un taux d'alcool de près de 1,9 grammes par litre de sang.

La gendarmerie des Landes rappelle les bons gestes à adopter au volant pour sa sécurité, et celle des autres : ne pas prendre la route sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, respecter les limitations de vitesse, et ne pas utiliser son téléphone en conduisant.