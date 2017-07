Landes : Des plus gros cadeaux pour les maîtresses d'écoles

L'école se termine ce soir. Et comme tous les ans, les élèves de primaire offrent un cadeau à leur maîtresse. La mode du jour ce sont les cadeaux personnalisés avec un message pour les maîtresses sur des mugs, des portes clés ou des sac en toile.

A La librairie et papeterie Lacoste à Mont-de-Marsan, il n'y a plus un seul mug ou porte clés avec les messages "Merci maîtresse" ou "Ma maîtresse est la meilleure". Selon Véronique, la directrice du magasin, tout a été vendu en 15 jours, un engouement inattendu. " Jusque là c'était quelque chose d'épisodique, dans le magasin, on remarque que depuis 2 ans, le phénomène se développe de plus en plus"

Les autres boutiques profitent aussi du phénomène

Même cas de figure pour Mathilde Guireau, gérante de la boutique Mistinguette, à quelques mètres de la librairie. Elle vend des petits bijoux et des bracelets. Il n'y a aucun message personnalisé sur ce qu'elle vend. La gérante profite aussi du phénomène. Elle a réussi à vendre tout une gamme de bracelets pour les maîtresses, les aides scolaires mais aussi les dames de cantines. " Ça marche plutôt bien, je n'avais pas pensé à ce phénomène là (...) les enfants sont contents car ils viennent choisir un cadeau pour maîtresse et les parents peuvent en profiter pour s'offrir un petit bijou"

Certains enfants se regroupent pour offrir un plus gros cadeau

Camille est en CE2, et comme de nombreux élèves aujourd'hui, elle a décidé de payer un gros cadeau pour sa maîtresse. Avec l'aide des parents, les enfants se regroupent pour faire un pot commun. Dans le cas de Camille, sa classe a offert une place pour un spectacle, le barbier de Séville à Biarritz.

Lucas, lui est plus classique, le petit garçon de 5 ans n'offre pas de cadeaux à sa maîtresse car elle est partie en stage durant cette fin d'année. Après la sortie de l'école, il a insisté auprès de sa mère pour aller chercher des fleurs. Il veut les offrir aux dames de cantine. Pour un cadeau personnalisé pour la maîtresse, il faut compter une quinzaine d'euros pour un mug et 5 euros pour un sac en toile .