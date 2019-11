Landes : deux camping-caristes piégés sur une route inondée à Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Paul, France

Les pompiers Landais ont dû secourir de drôles de naufragés ce jeudi soir à Saint-Vincent-de-Paul. Deux camping-caristes se sont engagés sur une voie complètement inondée et se sont retrouvés bloqués au milieu de l'eau.

Une route fermée depuis plusieurs jours

La route concernée, la départementale D322 entre Saint-Vincent-de-Paul et Yzosse, était pourtant indiquée fermée à la circulation depuis plusieurs jours en raison des inondations provoquées par les fortes pluies.

Ça n'a pas empêché les deux camping-caristes, âgés de 70 ans, de s'engager sur la voie : peut-être qu'ils ont raté le panneau indiquant la route barrée, ou bien ils ont choisi délibérément d'emprunter la voie, en pensant que leur véhicule serait assez imposant pour passer malgré tout. Ils s'engagent en tout cas sur la route.

Deux naufragés dans le noir

À ce moment-là, la nuit est déjà tombée, et dans l'obscurité, difficile de bien distinguer son environnement sur la route. Les camping-caristes ne se rendent pas compte qu'ils s'enfoncent dans l'eau. Une fois bloqués dans le noir et dans l'eau, les deux septuagénaires ne savent plus s'ils sont toujours sur la route inondée, dans un champ gorgé d'eau, ou au beau milieu d'une mare. D'autant plus qu'ils ne sont pas du coin. Ils appellent alors le commissariat de Dax, qui prévient les pompiers ainsi que les gendarmes.

Sauvés en barque

Une fois sur place, les secours ne peuvent pas atteindre le camping-car à pieds, car l'eau est trop haute. Ils utilisent une barque pour évacuer les deux naufragés et les ramener au sec sur la terre ferme. Les deux septuagénaires sont finalement accueillis, indemnes, dans un camping voisin pour la nuit.