Landes : deux jackpots gagnés en trois jours au casino de Saint-Paul-lès-Dax

Ils ont tenté leur chance aux machines à sous du casino JOA de Saint-Paul-lès-Dax, et ont empoché le jackpot : près de 20 000 euros pour un couple le weekend dernier, et pour un autre veinard, plus de 30 000 euros gagnés lundi.