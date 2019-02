Landes : Jean et Sylvie sont mariés depuis 74 ans

Jean et Sylvie se sont dit "oui" à la fin de la Seconde Guerre Mondiale en février 1945. Le couple, qui vit à Labouheyre, est marié depuis 74 ans. Une histoire d'amour qui dure et qui semble exceptionnel aujourd'hui, d'autant plus que Jean a 100 ans et sa femme Sylvie, 93 ans.

Labouheyre, France

Dans leur petite maison de Labouheyre, où ils vivent depuis plus de 50 ans, Jean et Sylvie profitent de la vie et surtout, en ce mois de février, ils fêtent leur 74 ans de mariage. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1942 avant de se marier, peu de temps après que les allemands aient quitté les Landes à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Une rencontre pas si inattendue

Quand ils repensent à leur rencontre, chacun à sa version, pour Jean : " La mère de Sylvie travaillait à la gare de Saint-Paul-en-Born et j'allais chercher les horaires des trains et c'est comme ça que je l'ai connu " Sylvie, sourit devant la réponse de son mari et rectifie : " Oui mais il trichait parce qu'il allait chercher les horaires des trains dont il n'avait pas besoin " et Jean a même fait plus fort, il croisait souvent Sylvie à vélo, enfin ça, c'est ce qu'il affirme, pour la nonagénaire, c'est une toute autre histoire : " Partout où j'allais, il était là. Jean savait où me rencontrer alors il était tout le temps sur le passage, et moi ça m'agaçait énormément. " Pourtant ils se sont mariés, c'était en février 1945.

Ils veulent rester le plus longtemps possible à la maison

Tous les deux équipés de leur canne pour s'aider à marcher dans la maison de Labouheyre, les deux tourtereaux s'aident mutuellement. Au cours de leur 74 années de mariage, ils ont eu 3 enfants. Quand on les voit, ils n'hésitent pas à se taquiner, surtout Jean quand il parle de Sylvie et de sa jalousie : " Elle était jalouse et elle l'est tout le temps, c'est parce qu'elle a son tempérament", sa femme répond tout de suite : " Quand je le vois, trop "frétillant" près d'une dame, ça m'agace parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais regardé un gars, quoi".

Leur plus grande crainte ? C'est que l'un d'entre eux se retrouve seul(e)

Pour le moment, ils arrivent à vivre ensemble mais Jean, a le regard vide quand il pense au moment où l'un d'entre eux ne sera plus là : "_Je pense que si l'un d'entre nous s'en va, l'autre ne va pas vivre longtemps_" Sylvie partage, forcément, cet avis : " Je ne me vois pas toute seule et je ne sais pas comment je me débrouillerai sans lui. Vous savez quand vous avez vécu 74 ans avec votre mari, on voit difficilement la vie sans lui"