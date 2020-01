VIDÉO - "Arthrose TV", le drôle de journal télévisé d'un Ehpad des Landes

Mimizan, France

"Arthrose TV ! La télé qui déride !" : le jingle de l'émission annonce déjà le ton. 25 minutes de sketchs qui détournent l'actualité, réunis en un Journal Télévisé, tourné avec les résidents, leurs familles, et les bénévoles de l'Ehpad du Chant des Pins à Mimizan. Le film est diffusé ce samedi 25 janvier, à 15h puis à 20h30 au cinéma Le Parnasse, et il fait la fierté de tous ceux qui ont travaillé dessus.

Beaucoup de travail et beaucoup de plaisir

À l'origine du projet, Claudine Arnaud, une animatrice coordinatrice de l'Ehpad. C'est elle qui propose de monter ce film avec les résidents. Quelques mois plus tard, en novembre 2019, le tournage s'achève après de nombreuses réunions, des ateliers d'écriture de sketchs, des ateliers théâtre.

"C'est quand même du travail !" reconnaît Jean-François Bourrel, le directeur de l'établissement. "Mais je crois que tout le monde s'est énormément amusé. Et puis on a un résultat extraordinaire à l'arrivée".

Redorer l'image des Ehpad

Le film aborde avec humour des sujets d'actualité tels que la retraite, les gilets jaunes, la canicule, les intempéries, avec, en toile de fond, la vie en Ehpad. Le but : la montrer sous un nouveau jour, où tous les résidents ont le sourire, sont hyper-actifs, font des sorties, et surtout multiplient les blagues .

"Il y a de la vie, de la joie et de la dérision dans nos Ehpad" - Jean-François Bourrel, directeur du Chant des Pins

"L'idée c'est de changer l'image qu'on a de l'Ehpad à travers l'humour et la dérision" explique Jean-François Bourrel, "Il se passe dans nos établissements en France des choses extraordinaires mais on les voit pas. Il n'y a pas que des choses tristes et ternes, il y a également de la vie, de la joie et de la dérision, et on ne se prend pas tout le temps au sérieux !"

Le film sera disponible à la vente en DVD, et prochainement sur la chaîne Youtube d'Arthrose TV ainsi que sur sa page facebook.