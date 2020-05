Landes : la piste des arènes de Vieux-Boucau envahie par l'herbe après 2 mois de confinement

Les arènes de Vieux-Boucau envahies par de l'herbe. Image insolite et surprenante. Après deux mois de confinement, un tapis d'herbe et de fleurs d'une hauteur d'environ 50 centimètres, a recouvert le sable de la piste. Les arènes n'étaient plus entretenues depuis le 17 mars. Sans course landaise. La nature a donc repris ses droits.

C'est maire, Pierre Froustey, qui a pris la photo et l'a publiée ce mardi sur Facebook. Il n'avait jamais vu une telle image : "C'est très surprenant, c'est la première fois que l'on voit les arènes autant envahies par les herbes. C'est presque beau d'ailleurs, parce que c'est presque inhabituel. Ce vert au milieu des arènes, sur fond rouge et blanc, c'est pas vilain... Mais ce n'est pas comme ça qu'on les aime quand même."

Mais c'est bientôt fini. La piste va être prochainement désherbée à la main, puisque l'utilisation des pesticides est interdites, et que les agents communaux ont repris le travail à temps plein avec la fin du confinement. Même si pour l'instant il n'est pas question d'ouvrir les arènes, elles vont être entretenues : "On va se préparer pour une éventuelle saison, que l'on sait un peu incertaine, pour le moins, puisque jusqu'à fin juillet nous n'avons pas d'autorisation pour organiser des manifestations là où habituellement on avait des courses landaises, notamment, avec près de 3.000 personnes. On espère que les conditions sanitaires nous permettrons peut-être de réaliser des manifestations au mois d'août et septembre. Mais rien n'est moins sûr."