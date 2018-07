Gastes, France

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le lancer d'avions en papier est une discipline à part entière. Désormais, elle a même son propre championnat du monde à Gastes, sur la côte landaise. C'est le comité des fêtes de la commune qui est à l'origine de ce concours. Ce dimanche 8 juillet, pour la première édition, 90 participants sont rassemblés aux abords du lac de Biscarrosse. Pour s'inscrire, il faut se rendre le jour même à partir de 9 heures à la plaine des sports de Gastes. Une participation de 2 euros est demandée.

Le pliage d'avions en papier, une technique à part entière

Pour espérer gagner le premier prix, un vol pour deux en hydravion, les participants doivent faire preuve d'un véritable savoir-faire. En effet, faire voler un avion en papier n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. "Chaque détail compte", explique Ludovic Vassy, un des participants à l'événement. "Le moindre petit pli peut avoir une incidence sur le vol. "

Les plus expérimentés des concurrents proposent donc des pliages des plus sophistiqués. Ludovic Vassy compte sur un avion qu'il a lui-même inventé quand il était petit, le Latécoère, du nom de l'entreprise d'aéronautique. Avec ses nombreux aérofreins, des petites pliures sur les ailes et la queue, il est très résistant au vent.

Une matinée pour s'entraîner

La préparation des avions est donc cruciale : d'ailleurs, le matin du championnat, chaque participant se voit remettre deux feuilles de papier : une pour s'entraîner, et une pour le championnat. Chacun a le droit à un passage pour tenter de lancer son avion le plus loin possible, et peut-être même de battre le record du monde de la discipline : 69 mètres.