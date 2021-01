Les pompiers des Landes accouchent une femme sur un parking : "C'était magique"

Ce lundi, vers 17h, les pompiers de Labouheyre sont appelés pour aider une femme de 24 ans sur le point d'accoucher. Partie de Liposthey avec son mari, elle se rendait à l'hôpital de Dax pour accoucher. Mais sur le chemin la jeune femme perd les eaux. Son mari s'arrête sur le parking d'un supermarché de Labouheyre.

Une fois sur place, le chef de l'équipe des pompiers, Michel Lalanne, appelle le médecin régulateur du Samu à Mont-de-Marsan. Celui-ci lui indique qu'une équipe médicale du Smur prend la route, et qu'attendant il faut mettre la future maman dans l'ambulance.

Sauf, que tout ne se passe pas comme prévu. Impossible de déplacer la jeune femme, qui est finalement allongée à l'arrière de son véhicule. Là, les pompiers l'examinent et aperçoivent la tête du bébé.

En visio avec le Samu

Michel Lalanne rappelle le 15. Trop tard pour attendre l'équipe médicale, les pompiers vont devoir faire l'accouchement eux-mêmes. Aidés par le médecin qui se trouve à Mont-de-Marsan, ils sont guidés en visio.

"Heureusement qu'il y a la 4G", plaisante aujourd'hui Michel Lalanne qui raconte : "Il nous a guidé pas à pas. Mettre la dame au bord du siège arrière, et à chaque contraction on l'accompagnait pour qu'elle pousse. On a vu la tête sortir, dégager le cordon qui était autour du cou. Cela a duré exactement 13 minutes. On a bien séché l'enfant, bien réchauffé aussi et on l'a mis peau à peau à la maman. On a clampé, puis coupé le cordon. Et l'équipe médicale est arrivée." Le bébé, un petit garçon, et sa maman ont été conduits à l'hôpital de Dax.

Tout le monde va bien. Les parents ont d'ailleurs envoyé une photo ce mardi matin aux pompiers pour les remercier.

"On s'est trouvés très zen" explique Michel Lalanne, "le médecin régulateur nous a super bien guidés, parce que c'est pas commun. Personne n'a paniqué, malgré le stress. Moi, à part mes enfants, je n'ai pas vu de naissance".

Une très belle expérience pour ce pompier professionnel depuis 33 ans : "C'était quelque chose de particulier et quand ça se passe bien comme ça... C'est très bien ! Et puis, disons qu'on ne voit pas que des choses jolies et là ça restera gravé à jamais en nous. On a eu de la chance que ça se passe bien, je pense que la maman a été très courageuse aussi parce que ce n'est pas évident d'accoucher dans sa voiture avec trois pompiers autour, sans assistance médicale, ou du moins elle était en visio. C'est pas simple non plus, ils ont été très courageux."

"C'était magique", raconte encore le pompier, qui ne veut pas parler de fierté, "surtout par ces temps qui courent, avec cette pandémie, tout ce qui nous empêche un peu de vivre socialement, ça fait du bien d'avoir du bonheur comme ça ! Là, on a un jeune qui vient de rentrer au mois de janvier, je lui ai dis qu'il avait connu quelque chose de magique, espérant qu'il en verra d'autres. Moi, je suis à un ou deux ans de la retraite, là je peux partir sereinement !"