Landes : Seignosse fait voler un avion publicitaire pour vanter ses parkings de plage gratuits

Payer ou non le parking quand on va à la plage peut-il être un argument pour attirer le vacancier ? C'est en tout cas ce que pense le maire de Seignosse. Pour la deuxième année, la mairie s'est payée une publicité sur une banderole tirée par un avion au dessus des plages de la côte Sud des Landes.

Seignosse

"Il faut mettre nos atouts en avant". Voilà ce que répond le maire de Seignosse quand on lui demande pourquoi il s'est payé une campagne de publicité aérienne. Vous l'avez peut être aperçu ces derniers jours au dessus des plages de la côte Sud landaise. Un petit avion tire une banderole publicitaire avec écrit : "A Seignosse, parking de plage gratuit"

C'est la deuxième année que la ville de Seignosse fait cette campagne de publicité aérienne. Des communes qui achètent des publicités tirées par un avion au dessus des plages l'été, ce n'est pas si rare. En revanche, explique le patron d'Air Média Pub, ce genre de message, c'est une première. Air Média Pub sait de quoi il parle, c'est le leader en France de la publicité aérienne au dessus des plages. La société, chez qui la ville de Seignosse s'est adressée, raconte que les communes communiquent plutôt sur de l'événementiel, "un bal populaire ou un feu d'artifice". Mais sur la gratuité des parkings de plage ... cela n'était jamais arrivé avant Lionel Camblanne, le maire de Seignosse. Ce dernier est sûr de son coup de com et pense que cela va attirer des touristes sur ses plages plutôt que sur celles de ses voisins.

On a la chance d'avoir d'immenses parkings, puisque l'on a plus de 3100 places sur Seignosse Océan, toutes gratuites. Forcément de nos jours, c'est un argument fort pour faire venir les estivants". Lionel Camblanne, Maire de Seignosse

"Avec cet avion qui passe, on touche des personnes qui sont vraiment prêtes à venir juste à côté puisqu'on propose la même chose moins cher", explique le maire de Seignosse. Copier

Capbreton visé par cette publicité ?

La commune voisine la plus proche qui fait payer le stationnement sur une partie des ses parkings de plage, c'est Capbreton. Et l'avion, bien sûr, survole les plages de la ville portuaire. Le maire de Seignosse dément vouloir s'attaquer frontalement à Capbreton au travers de sa publicité. Il explique d'ailleurs que l'avion ne survole pas que les plages de Capbreton. Mais à Capbreton, personne n'a l'air dupe. Surtout pas les élus, qui toussent. Certains trouvent cette publicité "pour le moins inélégante". Le maire de Capbreton, Patrick Laclédère, n'emploie pas ce mot là, mais n'apprécie pas vraiment le slogan publicitaire qui semble dire : "A Seignosse, c'est gratuit alors que chez les autres non."

"Ce n'est pas un sujet qui me préoccupe parce que personne ne m'a alerté pour me dire que les plages de Capbreton étaient désertées. Et que les gens se levaient au passage de l'avion pour précipitamment aller vers les plages de Seignosse". Patrick Laclédère, maire de Capbreton.

Le maire de Capbreton dénonce l'impact écologique d'une campagne de publicité aérienne. Copier

Reportage auprès des touristes de Seignosse et Capbreton