Landes : un carrefour avec 4 panneaux stop installé à Bénesse-Maremne

Cette intersection à quatre panneaux stop se trouve sur une toute petite route en dehors du village de Benesse-Maremne, situé à l'intersection d'une voie verte pour les vélos et de la route qui longe l'autoroute A63. Une route avec peu de passage et surtout des promeneurs.

Qui à la priorité ?

On ne vous souhaite pas de tomber sur le problème le jour où vous passez votre permis de conduire. Car à un carrefour de quatre routes avec quatre stop, se pose forcement la question de qui peut avancer. "_Dans ces cas là, si on a la même signalisation, la règle dit que l'_on doit revenir sur les règles de priorité à droite", explique Marc Lecourt, le patron de l'auto école 2 L à Benesse-Maremne. "Alors cela parait un peu alambiqué puisqu'au final tout le monde à le même panneaux pour revenir sur une règle de priorité à droite".

Retour à la priorité à droite, d'accord, mais que se passe-t-il si quatre véhicule sont arrêtés au même moment. Il ne peut plus y avoir de priorité à droite puisque toute les voitures ont quelqu'un à leur droite ? "Là, on va simplement oublier la règle et c'est la courtoisie qui va prendre le relai. Si on prend au strict sens le code de la route, c'est grosso modo le dernier arrivé qui va pouvoir passer contrairement à ce que l'on pourrait croire", conclu Marc Lecourt.

"C'est assez particulier j'en conviens"

Cela parait tout de même un peu fumeux comme idée et le maire de Bénesse-Maremne, Jean-François Monet, admet que c'est "particulier". Mais nécessaire selon lui pour faire baisser la vitesse sur cette ligne droite de 2 kilomètres : "la vitesse risque d'être un enjeu assez important sur cette route. Quatre stop permet au moins de se poser la question de savoir à qui ça va être le tour de passer".

Le premier carrefour de ce type en France a été créé en 2014 dans un village de la Sarthe. Il existe toujours et selon la maire de ce village, apparemment, les automobilistes s'y sont fait et il y a moins d'accident.