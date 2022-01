Landes : un compétition de surf où si tu perds ton béret dans l'eau, tu as perdu

Surf, Armagnac et rock'n'roll. "Et pelote", ajoute vite Enzo Merceron, l'un des membres de cette bande de pote landais, originaire de Soustons à Ondres et qui se sont regroupés dans un "crew" nommé "Béret noir family". "Le but, c'est de rigoler autour des petites valeurs landaises du béret, de la pelote. C'est une sorte de peña de gars du coin, de copains", poursuit Enzo Merceron.

C'est cette bande de copains qui a imaginé cette drôle de compétition qui a tout de suite rencontré un beau succès sur les réseaux sociaux. Pourtant, il n'est pas question de l'ouvrir à tout le monde. Au début, c'est surtout un délire entre amis. Pour autant, Enzo Merceron a prévu une cinquantaine de béret pour ce vendredi. Car les béret sont fournis aux surfeurs qui voudraient tenter leurs chance.

"Le meilleur surfeur, s'il perd son béret, sa vague n'est pas comptabilisée", explique Enzo Merceron Copier

"Il est très difficile de surfer avec quelque chose sur la tête. S'il perds son béret, le participant n'aura pas sa vague compté". Voilà la règle principale de la compétition qui va se dérouler ce vendredi entre Capbreton et Seignosse. Ensuite, c'est surtout de la bonne humeur, 6 prix à gagner et tout le monde à l'eau en même temps. Pas de prise de tête à organiser des séries.

Ce vendredi, à 10 heures sur le compte Instagram de la "Béret noir family", le lieu de la compétition sera dévoilé en fonction des conditions météo. Il y a de fortes chances que cela se déroule entre la plage de la Gravière à Hossegor et la plage des Estagnots à Seignosse.