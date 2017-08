Landes : Un homme retrouve sa voiture, un mois après l'avoir perdue

Un montois de 86 ans a retrouvé sa voiture, un mois après l'avoir garé sur un parking résidentiel à Toulouse. C'est une habitante du quartier, surprise, par la présence de ce véhicule depuis plusieurs semaines, qui l'a reconnu. Le vieil homme était venu sur place pour rendre visite à sa belle-sœur

C'est une situation cocasse qui est arrivé à ce montois de 86 ans. Le 31 juillet dernier, Georges décide de partir en vacances dans sa résidence secondaire d'Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales. A cause de son âge et de la longue route qu'il a à faire, il décide de faire un arrêt chez sa belle-sœur à Toulouse. Sur place, il gare sa voiture dans un parking résidentiel à quelques minutes à pieds de la maison de sa belle-sœur.

Il ne se souvient pas où il est garé

Quelques heures plus tard, Georges sort et va reprendre la route mais il ne se souvient plus où sa Clio grise est stationnée. Avec sa belle-soeur, ils contactent la Police puis ils cherchent la voiture dans les rues voisines, les parkings et la fourrière : aucune trace de la voiture. Les vacances se terminent vite pour le montois qui est obligé de rentrer dans les Landes en taxi.

La Clio grise était à .... 500 mètres de la maison de sa belle-sœur

Un mois plus tard, une habitante d'un quartier toulousain se demande à qui appartient la voiture en face de chez elle. Elle est garé depuis plusieurs semaines et la toulousaine décide de rechercher le propriétaire du véhicule sur internet. Un jour, elle trouve, dans la presse locale, un article sur Georges et la description du véhicule correspond. Elle décide de le contacter et le montois peut récupérer sa voiture. Elle était à seulement ... 500 mètres de la maison de sa belle-sœur.