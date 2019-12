Un ours en peluche devient mascotte des pompiers landais. Une belle histoire que France Bleu Gascogne vous raconte en cette veille de Noël. Un nounours, sauvé des eaux lors des inondations du 13 décembre dernier dans le sud des Landes, et qui fait la fierté de ses jeunes propriétaires.

Landes : un ours en peluche sauvé des inondations devient la mascotte des pompiers

Erick Fauché et l'ours en peluche dans les rues inondées de Oeyregave

Oeyregave, France

C'est un peu un conte de Noël. L'histoire d'un ours en peluche qui a survécu aux inondations dans le sud des Landes il y a un peu plus d'une semaine, et qui est devenu la mascotte de la caserne de Saint-Paul-lès-Dax.

Le vendredi 13 décembre, les sauveteurs aquatiques de Capbreton sont envoyés dans le secteur de Peyrehorade, où les Gaves Réunis menacent des dizaines de maisons. Dans les rues inondées, ils s'assurent que tout le monde est en sécurité. A Oeyregave, Erik Erick Fauché va alors procéder à un sauvetage un peu particulier : "J'ai aperçu un nounours dans l'eau. Je l'ai récupéré et je l'ai ramené sur le portail d'une maison. Je l'ai mis en vue pour les parents et les enfants.

le nounours que vous avez mis sur le camion, c'est le nounours de mes enfants

Erik Fauché continue sa mission. Il ignore que des collègues à lui récupèrent l'ours en peluche. Ce dernier se retrouve alors au devant d'un camion des pompiers de Saint-Paul-lès-Dax. Le véhicule circule dans les rues de la commune le lendemain. C'est là que le père de famille, revenu nettoyer la maison inondée, aperçoit la peluche de ses enfants. "Il a voulu prendre une photo" raconte Audrey, la maman, "et le pompier l'a regardé bizarrement. Pourquoi vous voulez prendre une photo ? Mon mari a répondu : le nounours que vous avez mis sur le camion, c'est le nounours de mes enfants".

Finalement, le papa décide de confier le doudou aux pompiers. Depuis, le nounours est devenu la mascotte des pompiers à la caserne de St-Paul-lès-Dax. Audrey avoue avoir les larmes aux yeux "et les enfants sont super contents. _Les pompiers sont vraiment des super héros_".