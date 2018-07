Moliets-et-Maa, France

Ce n'est pas organisé par la mairie ou qui que ce soit. Ce sont les vacanciers qui, spontanément, ont installé les poussettes comme cela. Quand on arrive sur la plage centrale de Moliets et Maâ, un petit chemin fait de matière plastique est installé pour notamment faciliter l'accès à la plage aux personnes à mobilité réduite. Au bout de ce petit chemin, qui débouche en plein milieu de la plage, surprise ! De chaque côté sont garées, parfaitement alignées, roues contre roues, une quinzaine de poussette en tout genre.

Oui c'est galère", une maman avec une poussette

"C'est très pratique", nous lance Géraldine quand on lui demande si elle s'est garée là. Elle et son mari ont un petit bout de chou dans les bras. Ils quittent la plage et cherchent un peu leur poussette car elles se ressemblent toutes. "Nous au début on était pas parti pour laisser la poussette. Et puis on a vu que toutes les poussettes étaient là donc on a fait comme les touristes", rigole la jeune maman. Elle confirme que c'est une vraie galère d'amener la poussette jusqu'à la serviette. "On a pris exprès une petite poussette pour les vacances pour la plier et l’emmener jusqu'à la serviette mais c'est pas très pratique avec le bébé et les affaires de plage."

La poussette sur le sable, c'est technique

Et si ce jeune couple s'est évité une grosse galère en lassant leur poussette à l'entrée de la plage, un autre papa arrive lui, complètement en sueur. Il porte une poussette deux place a bout de bras avec des jumeaux dedans. "On s'organise", lâche-t-il à bout de souffle, "on a une poussette avec des grosses roues". Les spécialistes en poussette vous diront qu'effectivement, sur la plage, mieux vaut une poussette avec des grandes roues mais ces modèles "4x4" coûtent bien plus cher. L'autre technique que nous ont confiée des parents, c'est que sur le sable, il ne faut pas pousser la poussette devant vous, non, mieux vaut la tirer derrière vous. Comme quoi la poussette, c'est plus technique qu'il n'y parait.