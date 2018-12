Landes : un phoque échoué sur la plage de Tarnos

Tarnos, France

Un jeune phoque a été retrouvé échoué sur une plage de la côte sud des Landes ce mercredi après-midi, à Tarnos. Un promeneur a appelé la gendarmerie pour le signaler. Si, dans un premier temps, le phoque avait été signalé sur le territoire de la commune d'Ondres, il se trouvait en fait à Tarnos, a fait savoir à France Bleu Gascogne la police municipale de cette commune.

Ce jeune phoque gris de 80 cm était tout simplement venu se reposer à Tarnos, sur le sable. On le sait parce que l'animal réagissait bien, grognait quand des personnes l'approchaient. Ce phoque, en pleine santé, est né il y a à peine 2 mois, et pèse approximativement une vingtaine de kilos, selon l'observatoire Pélagis, à La Rochelle, qui recense les échouages. L'animal a pu reprendre la mer de lui-même, un peu plus tard.

Des phoques, on en trouve d'habitude plutôt sur les côtes de Grande-Bretagne ou en France, vers le Finistère. Mais certains, comme celui aperçu à Tarnos peuvent parfois explorer de nouvelles zones. Ils partent à la chasse, et se reposent de temps en temps sur le sable.

Consignes de prudence

Si vous apercevez de tels mammifères sur les plages, il est conseillé de ne pas les remettre à l'eau, de ne pas les manipuler. Le mieux est de rester éloigné, à une vingtaines de mètres au moins. Et en cas de doute il faut téléphoner à La Rochelle, à l'observatoire Pélagis, chargé de recenser les échouages, au 05.46.44.99.10.