Landes : une Audi A5 échouée sur la plage d'Hossegor

Hossegor, France

Quelle n'a pas été la surprise des promeneurs sur la plage d'Hossegor hier matin quand, tout à coup, au niveau de la plage Nord, ils ont découvert une grosse Audi, en plein milieu de la plage, abandonnée là, ensablée. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment elle est arrivée là ?

Il voulait voir si ça roulait sur le sable ...

Le propriétaire du véhicule, que nous avons contacté par téléphone, nous a expliqué, hilare, qu'il voulait savoir si les 4 roues motrices de son Audi A5 Quatro rouge pouvaient faire rouler sa voiture sur le sable. "Ça faisait longtemps que je voulais savoir si ma voiture pouvait tirer mon jet ski jusqu'à la mer, nous raconte le jeune homme de Seignosse, donc on a voulu essayer. "

Mais ce dimanche matin, il n'avait pas accroché son jet ski à la voiture. Non, c'était juste pour tester. Et, visiblement, ils sortait de soirée, puisque son passager, un autre Seignossais, nous a avoué être ivre au moment de ce test. Les deux jeunes hommes, qui disent avoir une trentaine d'année, sont donc passés par le parking de la plage nord et ont pris le chemin de la plage avec la voiture.

Ça faisait longtemps que je voulais savoir si ma voiture pouvait tirer mon jet ski jusqu'à la mer"

Disons que le test a été concluant jusqu'à ce qu'ils atteignent le milieu de la plage. Là, l'Audi rouge s'est ensablée jusqu'au milieu des roues. La voiture a finalement été dépannée en fin de soirée ce dimanche. Le propriétaire n'a pas voulu dire combien ça lui avait coûté. Mais ça n'a pas l'air de lui avoir cassé le moral. Il avait plutôt l'air amusé de sa petite aventure.