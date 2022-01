Lannion : des résidents âgés privés d'ascenseur depuis 4 mois

"J'ai mieux vécu le confinement, au moins on pouvait sortir", a-t-elle dit à nos confrères de l'hebdomadaire Le Trégor, qui a fait de cette mésaventure la une de sa dernière édition. A Lannion, Marie-Denise (93 ans) est clouée chez elle depuis que l'ascenseur de la résidence de Park Nevez est tombé en panne, mi-septembre. Les 64 marches à grimper pour atteindre son appartement du 4e et dernier étage sont pour elle un effort insurmontable.

Tout le monde est en colère !

ECOUTEZ LE TEMOIGNAGE de Marie-Denise, 93 ans. Elle ne sort plus de son appartement du 4e étage. Copier

Nathalie, son infirmière, vient d'arriver... le souffle court. "C'est pas facile, nous on est encore en bonne santé mais pour les personnes âgées... ça devient pénible". La voisine de palier, Marie, parvient à vivre à peu près normalement. "Je ne veux pas trop me plaindre, mais bon c'est un peu pesant quand même". Surtout pour monter les sacs : "quand j'ai des courses très lourdes, je les laisse dans la voiture et je les remonte en plusieurs fois".

Une pièce introuvable depuis septembre

Foncia, le syndic de l'immeuble, leur explique qu'il faut remplacer le variateur de fréquence, une pièce que l'ascensoriste Schindler n'a pas en réserve. Il a donc dû passer commande auprès d'un fournisseur. Le comble, c'est que l'ascenseur du bâtiment voisin est lui aussi hors service depuis la mi-novembre, victime de la même panne. "Si ça se passait dans un hôpital ou un hôtel, la pièce serait là. Nous ne les intéressons pas", estime amèrement la doyenne.

Le syndic a annoncé le 30 décembre que l'ascenseur serait réparé d'ici le 15 janvier. © Radio France - Nicolas Olivier

Une réparation pour le 15 janvier ?

Depuis quelques jours, une affichette promet la remise en service de l'ascenseur entre le 10 et le 15 janvier. "On va voir si vraiment les travaux seront effectués", glisse Marie. "Ça fait je ne sais combien de fois qu'ils nous le disent, on n'y croit plus !" s'indigne Marie-Denise. D'autres résidents pensent aussi à plus long terme, car il faudra rapidement moderniser la machine qui date de la construction de l'immeuble, en 1979. Et la facture risque d'être salée, redoute Janie : "ils annoncent 20.000 euros, donc il y a peut-être des propriétaires qui n'auront pas les moyens". Elle compte demander au syndic un étalement des frais.

D'après Foncia, qui est sous contrat de maintenance avec Schindler, l'ascensoriste a reconnu que toutes les vérifications n'ont pas été faites ces dernières années. Le prestataire s'est bien engagé à réparer l'ascenseur pour le 15 janvier. Et celui d'à-côté avant le 22 janvier. Le syndic assure "faire le maximum pour accélérer les choses", mais certains habitants ont des doutes. Une jeune locataire ironise : "pour encaisser nos chèques, là il n'y a pas de retard !"