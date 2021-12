VIDÉO - Lapsus, bafouilles, fous rires : le bêtisier 2021 de France Bleu Occitanie

Alors qu'on hésite à s'embrasser sous le gui pour ce Nouvel An, que partout en France, et notamment en Haute-Garonne, les préfets prennent des restrictions pour éviter la propagation du Covid-19, on a choisi de rigoler un peu à France Bleu Occitanie et de partager notre bêtisier 2021.

Lapsus (révélateur ?) et cafouillages

Parfois, en direct sur l'antenne, nous faisons des lapsus, plus ou moins révélateurs. Exemple : Roselyne Bachelot n'est pas positive au Covid mais "à la culture". Parfois, notre fourche langue (ou notre langue fourche ?) et ça donne des "blupblupblup". Et parfois, les fous rires perturbent un peu nos programmes !