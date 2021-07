Laurent Garcia : l'élu aux quatre mandats ne veut plus qu'on le qualifie de cumulard

Laurent Garcia, député, maire de Laxou, conseiller communautaire et conseiller départemental ne supporte plus d'être qualifié de "cumulard". Il écrit à l'Académie française pour lui demander de trouver un nouveau mot.

Lorsqu'on ouvre le Petit Larousse au mot "Cumulard" on peut lire la définition suivante : "Familier et péjoratif. Personne qui cumule plusieurs fonctions rétribuées, plusieurs mandats électifs" , cette définition, Laurent Garcia, député-maire de Laxou, conseiller communautaire et nouvellement conseiller départemental, ne la supporte plus. Si dans les faits, l'élu cumule en effet quatre mandats, il explique que sa situation n'est nullement issue d'un souhait de sa part. Il demande donc aux Immortels de trouver un autre mot pour qualifier tous ceux qui comme lui se retrouvent avec plusieurs mandats électifs.

Cette situation souligne Laurent Garcia est due au fait que la liste opposante à Laxou a déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour contester l'élection municipale et tant que ce recours ne sera pas définitivement jugé, le maire est autorisé exceptionnellement à cumuler les fonctions, tout en renonçant précise t-il aux indemnités de maire.

Je subis, critiques, moqueries et injonctions

Mais outre la position inconfortable "inhérente à la multiplicité des obligations de chaque fonction qui représente une charge de travail titanesque pour un seul homme" écrit Laurent Garcia à l'Académie "je subis, vous vous en doutez, critiques, moqueries, injonctions, en devant un sujet de prédilection parfois pour la presse, souvent pour les réseaux sociaux, toujours pour l'opposition où le terme de cumulard est repris à tout va, le suffixe péjoratif ard exprimant une désapprobation ou un mépris".

Le maire de Laxou demande donc aux "gardiens du temple" de se pencher sur ce qualificatif, afin d'en trouver le pendant dénué de toute connotation familière et péjorative.

Ainsi, en lieu et place de "cumulard", Laurent Garcia dit avoir déjà lu le terme "cumuleur" mais s'en en avoir trouvé trace dans des ouvrages de référence en langue française.