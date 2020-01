Laval dans le top 15 "des villes les plus chiantes" de France

Laval, France

C'est évidemment un classement à prendre au second degré, même s'il pourrait ne pas faire sourire les ardents défenseurs de "l'attractivité" de Laval, un mot utilisé à foison parmi les institutions de la Mayenne et ses collectivités publiques.

Le site internet Topito a donc établi un Top 15 "des villes françaises les plus chiantes en 2020, celles qu’il faut éviter". Et d'emblée Laval arrive première. "Laval : autre nom donné à cette ville : le Mordor, l’endroit le plus sombre et poussiéreux de la Terre du Milieu" en référence à la trilogie Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien.

En deuxième position on retrouve la ville de Poitiers ("autre nom donné à cette ville : Futuroscope, le futur bloqué en 2003") et la ville de Mulhouse ("autre nom donné à cette ville : la ville grise, et non on ne parle pas de matière").

Ce n'est pas la première fois que la Mayenne fait parler d'elle sur Topito. D'ailleurs l'auteur de ce classement, un certain François, expliquait dans un article en novembre 2019 que son papa est Castrogontérien. Un article dans lequel il s'amusait de la route nationale 162 entre Château-Gontier et Mayenne, "route la plus triste de France".