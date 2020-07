À Laval, le défi photo #JePorteUnMasque prend de l'ampleur

C'est un défi photo qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux : plus d'une centaine de Lavallois posent pour l'opération #ALAVALJEPORTEUNMASQUE, lancée il y a près de deux semaines par la ville.

Plus d'une centaine de Lavallois a déjà participé au défi en moins de quinze jours

Mettre en avant les Lavallois, masque sur le nez et la bouche, sur les réseaux sociaux : l'opération #ALAVALJEPORTEUNMASQUE lancée par la ville rencontre son petit succès depuis bientôt deux semaines. Plus de 130 personnes, à commencer par le maire Florian Bercault, ont déjà partagé leurs selfies sur les comptes Facebook et Instagram de la mairie.

"L'objectif de ce défi est de _fédérer les jeunes et moins jeunes autour d'une action de sensibilisation_", explique Camille Pétron, adjointe à l'animation de la ville et des quartiers, pour "motiver le port du masque". Masque qui est devenu obligatoire depuis ce mardi dans le centre-ville de Laval, sur décision du préfet.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer vos photos de vous avec un masque par mail à communication@laval.fr ou via le compte Instagram de la ville. Les photos seront exposées en août sur une fresque géante dans la ville.