Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne éliminés de la course au titre du plus beau marché de France

Les marchés de Laval et de Château-Gontier-sur-Mayenne ne représenteront pas les Pays de la Loire au célèbre concours du plus beau marché de France organisé par TF1. C'est le marché des Sables d'Olonne qui a été sélectionné pour la région.