Il fait bon vivre à Laval et à Louvigné, c'est ce qui ressort d'un classement publié ce dimanche 11 avril dans le Journal du Dimanche. Laval est la 79ème ville en France où l'on vit le mieux.

Laval et Louvigné dans le top 500 des villes et villages où l'on vit le mieux en France

Les communes de Laval et Louvigné figurent dans le Top 500 des villes et villages où il fait bon vivre France, établi par l'association du même nom. Laval est 79ème dans le classement des villes et Louvigné, 473ème dans celui des villages. Ce classement paru dans le JDD ce dimanche 11 avril prend en compte la qualité de vie, le taux de chômage, l'espérance de vie mais aussi les transports, la santé, ou encore les commerces. Au niveau départemental, la ville de Mayenne arrive en deuxième position, ainsi qu'en première position des communes de 10 000 - 20 000 habitants dans le département.

Le top 3 des villes où l'on vit le mieux, c'est Annecy, Bayonne et Angers, chez nos voisins du Maine-et-Loire boucle le podium. Le village le plus agréable à vivre se situe en Moselle, il s'agit du Peltre.