Laval : l'Hôtel Perier du Bignon se prépare à accueillir l'Equipe de France Espoirs de foot

L'établissement 4 étoiles du centre-ville va accueillir pendant quatre jours les Bleuets. Les jeunes footballeurs joueront vendredi soir à 18 heures 30 un match de préparation pour les éliminatoires de l'Euro 2019 contre le Chili au Stade Francis Le Basser.

Ce sont près de quarante personnes qui vont arriver à la mi-journée jeudi dans cet hôtel. L'établissement n'est pas privatisé pour l'occasion mais ce sont tout de même 27 des 42 chambres qui vont être occupées par les joueurs, entraineurs, médecins, préparateurs physiques, kinés, représentants de la FFF ( Fédération Française de Football) mais aussi...des gardes du corps! " Il y a effectivement des gardes du corps, 2 ou 3, on ne sait pas encore. Il y a deux ans, quand nous avons accueilli l'équipe de France féminine de football, une personne gardait l'entrée de l'hôtel jour et nuit, 24 heures sur 24, s'il voyait une voiture qui passait plusieurs fois devant l'établissement, il venait me demander si c'était celle d'un client." raconte Matthieu Foinel, c'est le chef de réception de l'hôtel, un supporter de foot.

Matthieu Foinel, le chef de réception du Perier du Bignon © Radio France - Stéphanie Denevault

Pour le chef en cuisine, Nicolas Vannier, ce n'est pas la même histoire. Lui qui n'est pas un amateur de foot, va devoir s'adapter au régime des sportifs de haut niveau. Des féculents, de la viande et du poisson...le tout sans matière grasse, ni trop de sel, ni trop de poivre : "La FFF nous envoie un cahier des charges une semaine à l'avance, tout est détaillé, de l'entrée au dessert, pour chaque repas. Vendredi midi, avant le match, c'est spaghettis al dente, purée de pommes de terre, riz sauvage, pièce de boeuf, sole meunière et poêlée de légumes." Et les entraineurs veillent. À l'arrivée à l'hôtel, Nicolas Vannier aura le droit à une réunion au sommet avec eux.

Le Chef du Perier du Bignon, Nicolas Vannier © Radio France - Stéphanie Denevault

Tour est prêt pour accueillir ces clients pas les comme les autres, qui resteront en tout 4 jours dans ce 4 étoiles lavallois.