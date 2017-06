A Laval, les Soeurs de la Miséricorde vident leur grenier et organisent une vente aux enchères

La Congrégation s'est séparée de meubles, de vaisselle, de bibelots qui s'entassaient depuis un demi-siècle dans les combles du bâtiment religieux.

Une vente aux enchères dans les jardins d'une communauté religieuse, ce n'est pas banal ! Et il y a foule. Un vrai succès. Tout se passe dans les règles de l'art. Un commissaire-priseur détaille chaque lot mis en vente. Dans le public, on lève la main. 10, 15, 30, 50, 100 euros et plus. Et boum ! Coup de marteau. Adjugé, vendu !

Des tas d'objets mis en vente pour quelques euros le plus souvent © Radio France

Soeur Emmanuelle est la responsable de la Congrégation : "Il n'y a rien d'extraordinaire car on n'est pas riche mais pour la sécurité et les assurances il fallait qu'on vide. Et toutes ces petites choses on ne s'en sert plus. Des meubles, des draps, des couverts, des tableaux etc...J'ai, cela dit, refusé qu'on vende des objets religieux".

De jolies petites choses à acquérir © Radio France

La vente aux enchères n'a pas suffi à se débarrasser de tout ce qu'il y avait dans les combles. La Congrégation a fait appel à un déménageur pour enlever le reste.