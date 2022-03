Laval : un chien sauvé de la noyade par des pompiers spécialisés en sauvetage aquatique

Un chien a été sauvé de la noyade ce vendredi midi dans la Mayenne à Laval par une brigade spécialisée de sapeurs-pompiers. L'animal se trouvait en difficulté quai Paul Boudet à hauteur du croisement avec le pont d'Avesnières. Il est sain et sauf.

Une équipe spécialisée de pompiers

L'équipe de sauvetage aquatique, composée de deux sapeurs-pompiers spécialisés, a été dépêchée sur place et a pu repêcher l'animal. Il est sain et sauf et en bonne santé.