Pour fêter ses quarante ans, le club de basket de Lavaufranche a organisé une journée spéciale samedi 1er septembre. Créé en 1978 par quelques filles, le club compte plus d'une soixantaine de licenciés et anime cette commune de 250 habitants.

Lavaufranche, France

"A Lavaufranche, on n'a pas d'église, mais on a un gymnase", s'amuse Chantal Boutet. Elle préside le club depuis sa création, il y a quarante ans. A l'époque, sept filles avaient décidé de monter une équipe de basket, alors que la commune de 250 habitants n'avait aucun équipement. Quarante ans plus tard, la commune s'est doté d'un gymnase. Le club compte une soixantaine de licenciés et l'équipe senior vient de remonter en régional 3. Elle ira jouer en Charente, ou encore en Dordogne cette saison.

Au début, pas de maillot, pas de ballons, pas gymnase

Robert Lamier, l'ancien instituteur et président d'honneur du club se souvient parfaitement du jour où les filles sont venues lui dire qu'elles souhaitaient monter une équipe de basket. C'était en 1978: "Elles avaient commencé à jouer gamines dans la cour de l'école primaire, parce que nous avions installé deux panneaux. Elles avaient ensuite continué au collège. Mais quand elles sont venues me trouver pour monter leur équipe, je leur ai dit: on n'a rien, pas de maillot, pas d'équipement, même pas de ballon et surtout pas de salle".

Elles ont d'abord commencé par contacter la commune de Boussac, qui leur a prêté le hall de l'agriculture. Le lieu servait principalement à accueillir une grande foire au mois de novembre. Les filles se sont alors retrouvées sans salle. Elles se sont donc tournées vers Chénérailles. "A l'époque on jouait dehors par tous les temps, quelques fois sur le verglas, quelques fois sous la pluie, on se changeait dans les voitures. C'étaient de bons moments", se souvient Chantal Boutet.

Anciens licenciés et licenciés actuels, réunis pour les 40 ans du club de basket de Lavaufranche. © Radio France - Camille André

Un gymnase entièrement construit par des bénévoles

En 1987, le club inaugure son gymnase. Particularité de ce bâtiment : il a été entièrement construit par les gens du club. "Ils venaient travailler le dimanche toute la journée", se souvient Robert Lamier. Quelques années plus tard, des vestiaires seront aussi construits. Aujourd'hui encore le club fait battre le cœur du bourg de Lavaufranche : "La preuve, c'est qu'il y a toujours du public. On a 50 ou 60 personnes pour tous les matchs", assure Robert Lamier. Une jolie performance pour une commune de 250 habitants.

Lors de la journée de samedi, le club a organisé plusieurs matchs d'exhibition. Il a ainsi pu rassembler les anciens joueurs du club et les nouveaux licenciés. Yohann Gallerand est membre du club depuis 23 ans. Il fait aussi partie de l'équipe senior, qui joue en régional 3 cette saison. "Ce club est une fierté, assure-t-il, parce qu'il a été monté par des bénévoles au tout début. Ça fait toujours plaisir de faire partie de cette histoire et de continuer à faire évoluer le club".