Le 13ème Open de France de Mölkky tout le weekend à Guipavas

Connaissez vous le Mölkky, ce jeu d'adresse finlandais, entre la pétanque et le bowling ? Douze quilles numérotées sur lesquelles les joueurs doivent lancer un bâton, le mölkky, et éteindre 50 points. Attention à ne pas dépasser cette limite sinon on redescend à 25 points !

Ca c'est pour la théorie. Mais pour la pratique, se tient ce weekend le 13e Open de France de Mölkky à Guipavas. C'est la première édition dans le Finistère.

340 concurrents, réparties en 170 "doublettes" s'affrontent. Parmi eux, Richard, il nous vient d'Angers. Cela fait 14 ans qu'il fait du Mölkky. "On s'entraine tous les mardis", explique-t-il, tout en charriant son binôme, Cédric. "Il est bon sur le papier, mais c'est un peu un diesel", plaisante-t-il. Mais malgré ce départ un peu doux pour Richard et Cédric, ils font pour le moment un sans faute. "Tout se passe bien, à suivre" dit Cédric, confiant.

D'autant qu'il faut faire tomber les champions de France en titre. Ils arrivent de Metz. Jean-Michel, dit Jimmy, et Florentin étaient venus en outsider l'année dernière, mais cette année ils arrivent en favoris pour défendre leur titre. "On pourra pas créer la surprise cette année, il va falloir qu'on arrache un peu plus que l'an dernier je pense", explique Jean-Michel. "Mais on est compétiteurs, on va y aller", enchérit Florentin.

Un duo qui se complète bien si on en croit Jean-Michel. "Il y a aucun coup que Florentin ne peut pas faire, c'est une machine. Et puis moi je suis plutôt la sagesse. Je le canalise un peu", détaille le Messin. "Et puis je suis pas mauvais non plus", plaisante-t-il

En espérant pour les deux Lorrains que leur alchimie soit au rendez vous jusqu'au bout de la compétition, dimanche soir.