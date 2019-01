PHOTOS - Le bain du Nouvel An de Toulon bat son record de fréquentation

Toulon, France

Le traditionnel Bain du Nouvel An a réuni 900 personnes ce mardi 1er janvier sur les plages du Mourillon à Toulon. Un record de fréquentation selon les organisateurs qui ont également comptabilisé près de 1000 spectateurs sur l’Anse des Pins. C’est vrai que cette année, les conditions climatiques étaient idéales : 15 degrés pour la température de la Méditerranée, 12 degrés pour la température de l’air… les nuages se sont même éclipsés au profit du soleil au moment du grand plongeon pour réchauffer les baigneurs.

Même si la température de l’eau avoisinait celle d’un mois de mai, les baigneurs ont d'abord participé à un échauffement collectif : un entraînement intense alors que certains n’ont dormi que quelques heures... mais surtout un moment très convivial ! Certains courageux avaient même gardé leurs déguisements du Réveillon.

Un couple de 86 et 87 ans doyen des baigneurs

A 11 heures pile, les baigneurs, âgés de 23 mois à 87 ans, se sont jetés à l’eau… pour quelques secondes ou une demi-heure comme Francis, le doyen de la manifestation. Sa femme, Nida, 86 ans, a également barboté pour démarrer l’année : « C’était extra. Je suis toujours la première pour me baigner et faire du sport. Il faut se bouger... c’est le secret de la longévité » dit cette Toulonnaise d’origine catalane.

"Ressentir une belle énergie et démarrer l'année du bon pied"

Félicien, 16 ans, a relevé le défi lancé par ses amis : participer pour la première fois au Bain du Nouvel An. « Ce bain m’a permis de faire le point sur mes objectifs de l’année et de repousser un peu plus mes limites ». Pour Karine, professeur de Yoga Ashtanga à Toulon, nager au milieu de centaines de baigneurs permet de «ressentir une belle énergie et de démarrer l’année du bon pied ! »

Les courageux du 1er janvier s'inscrivent pour participer au bain du Nouvel An © Radio France - Sophie Glotin

Échauffement collectif avant le grand plongeon ! © Radio France - Sophie Glotin

Les Indiennes s'échauffent aussi avant de se baigner © Radio France - Sophie Glotin

Le Père Noël tombe l'habit pour l'occasion ! © Radio France - Sophie Glotin

Francis et Nida, 87 et 86 ans, couple doyen de ce bain 2019 © Radio France - Sophie Glotin