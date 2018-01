Le bain du nouvel an à Marseille a réuni ce lundi matin une dizaine de personnes. Sous un soleil d'hiver, ils ont bravé une eau à moins de 13 degrés.

Marseille, France

Ces courageux du nouvel an s'étaient donnés rendez vous ce lundi matin sur le sable de la plage de Corbières près de l'Estaque. Une idée de l'Amicale des Pennes Mirabeau, au nord de Marseille, qui réunit des passionnés de course à pied et de marche nordique.

A 11h30 précise, ces sportifs se sont jetés à l'eau en poussant des grands cris pour se donner courage. "C'est une façon de se souhaiter une bonne année, affirme un des baigneurs. Une année sportive bien sur !"

Certains ne sont restés à l'eau seulement quelques secondes, d'autres ont réussi à tenir plusieurs minutes. A Marseille, la température de la mer méditerranée ne dépasse guère les 13 degrés.

Des baigneurs déguisés en Père Noël

Plusieurs participants à ce bain de la nouvelle année sont venues déguisées en père ou en mère Noël. Une tenus qu'ils ont pris le soin de retirer avant d'entrer dans l'eau. A la sortie, du café, du thé et du vin chaud les attendaient. Pour se réchauffer sans modération.