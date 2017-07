Le ballon (et le message) de jeunes mariés vendéens atterrit en Espagne

C'est l'histoire d'une carte postale envoyée dans les airs avec deux ballons le jour d'un mariage, en Vendée, et qui arrive le lendemain en Espagne, à 850 kilomètres de là. Un agriculteur espagnol est tombé sur ce message dans son champ, rapporte un journal espagnol jeudi.

Certains envoient des bouteilles à la mer, d'autres des messages par ballon... C'est ce qu'ont choisi de faire Maéva et William le jour de leur mariage, ce samedi 1er juillet, à Saint-Jean-de-Beugné, en Vendée. "Pour toi et moi ce fut un beau mariage. Et pour ce ballon, un grand voyage. Afin de prolonger cette journée si importante, vous pouvez nous envoyer un message", dit la carte.

Un agriculteur espagnol est tombé sur cette carte postale et deux ballons un peu dégonflés le lendemain dans son champ, 850 kilomètres plus au sud, à Bello, dans la province de Teruel, en Espagne.

Lune de miel ?

Dans un article publié ce jeudi dans le journal espagnol El Diario Vasco, l'agriculteur et son épouse, Maria, expliquent avoir tenté d'entrer en contact avec les amoureux, sans succès pour l'instant. Les jeunes mariés sont peut-être partis en lune de miel...