Le bateau "Le Cher" a quitté le quai parisien où il croupissait depuis une dizaine d'années

Le bateau Le Cher a enfin quitté son appontement sur la Seine à Paris. On vous en avait parlé il y a plus d'un an et demi, lorsque l'association de sauvegarde du patrimoine fluvial, l'ARECABE avait lancé une souscription pour le racheter.

Ca y est ! Les obstacles administratifs ont été levés et ce bateau, le dernier à avoir navigué sur le canal de Berry, va pouvoir revenir à Vierzon, d'ici un mois si tout va bien. L'Arécabe a racheté le Cher pour 30.000 euros et va le faire remettre en état sur les chantiers navals de Villeneuve le Roi.

Le Cher a été mis en cale sèche pour un mois environ. © Radio France - Michel Benoit

Le Cher a été remorqué lundi sur la Seine jusqu'à Villeneuve le Roi : il n'avait plus quitté son quai depuis 2006. La persévérance d'André Barre et de son association de passionnés a donc payé. "Le Cher a été remorqué sur la Seine. Une fois en cale sèche, on l'a bien nettoyé avec de l'eau haute pression. Tout va bien. Aucune mauvaise surprise. Il est plutôt en bon état. Comme il servait de bateau ravitailleur sur la Seine, ses cuves qui contenaient de l'essence ou du pétrole ne sont pas oxydées. On va maintenant revêtir la coque avec une solution bitume pour qu'il soit aux nomes. "

La coque va être nettoyée et revêtue d'une solution bitume. © Radio France - ARECABE

L'objectif est de ramener le Cher à Vierzon dans un mois environ et de proposer des croisières à Vierzon sur le canal de Berry dès l'été prochain, une fois que le bateau aura été rééquipé et remis en état. L'Arecabe envisage d'organiser une nouvelle souscription car les voleurs s'en sont donné à coeur joie lorsque le bateau était abandonné à quai sur la Seine. "On nous a volé le gouvernail, explique André Barre, la radio, le radar et même le drapeau français. On aura besoin d'argent pour racheter tout cela et le rééquiper tel qu'il était." L'Arecabe qui prévient déjà : "Quand le bateau sera là,i l faudra que tout le monde joue le jeu pour qu'il y ait de l'eau entre les deux écluses à Vierzon sur le canal de Berry, pour le faire naviguer et accueillir des touristes."