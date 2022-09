"Le bazar de la mairie", institution à Fouras, ferme ses portes après plus de 70 ans d'histoire

Plusieurs éléments indiquent que quelque chose se trame au "Bazar de la mairie", à Fouras (Charente-Maritime), un commerce situé dans la rue principale. Une bonne partie de la marchandise est en promo. Certes, c'est la fin de saison, mais cela reste surprenant en septembre. Mais surtout, on peut lire sur plusieurs mots apposés un petit peu partout sur la devanture et les rayonnages "Dernière semaine", "C'est l'heure de la retraite", "Nous vous remercions pour votre fidélité". C'est effectivement la fin de l'histoire pour ce magasin devenu une institution au fil du temps. Sa gérante, Sylvie Mbathie, part à la retraite. Sans enfant, elle a vendu les locaux à l'ami d'un ami. "Le bazar de la mairie" quitte ainsi sa famille, après y avoir vu passer trois générations.

"Le bazar de la mairie" : 1950-2022

L'histoire a commencé au siècle dernier, en 1950. Le bazar n'est alors "qu'une" quincaillerie tenue par les grands-parents de Sylvie Mbathie. Ces derniers jours, la gérante était très nostalgique : "Moi je n'étais que bébé, je dormais juste au-dessus du magasin, je l'ai toujours connu". Avant, quelques années plus tard, de descendre dans la boutique pour y assurer la comptabilité, à 18 ans. Et ensuite, elle reprendra peu à peu l'affaire.

La toute dernière vendeuse du Bazar, Gaby, a apposé des mots un petit peu partout pour informer les clients du départ à la retraite de la patronne. © Radio France - Lise Dussaut

C'est donc une drôle d'ambiance qui rôde dans les rayons très clairsemés. Une cliente lance :_"On n'a pas la larme à l'œil mais presque"_. Nelly, grande habituée, habitante de Fouras depuis les années 80, y a emmené ses petits-enfants, "et maintenant, mes arrière petits-enfants". Elle se devait de saluer une dernière fois son magasin. Nelly repart, une dernière fois, les bras bien remplis, d'autant de victuailles proposées par le commerce.

Grâce à nous, ils n'avaient pas besoin de prendre la voiture pour acheter simplement une chose

Car ici, on pouvait trouver de tout. Il portait bien son nom de bazar. Apprécié des touristes l'été pour tous ses souvenirs, articles de plage, vêtements... Il trouvait aussi sa clientèle le reste du temps (il est fermé en hiver), en proposant aussi de la vaisselle, tout ce qu'il faut pour la pêche, des piles, des jouets pour les enfants, des peluches etc. "Un commerce comme on en trouve plus aujourd'hui, résume LA toute dernière vendeuse du "Bazar de la mairie", Gaby. Beaucoup de clients me disent que grâce à nous ils n'avaient pas besoin de prendre la voiture pour acheter simplement une chose."

Les derniers instants de Sylvie Mbathie derrière sa caisse, un modeste bureau en bois situé dans un coin de sa boutique. © Radio France - Lise Dussaut

Un futur encore flou pour le magasin

L'échoppe dénotait aussi par son style, plutôt vintage. Il n'a en fait pas beaucoup changé de visage en plus de 70 ans. "Quand on a repris avec mon mari, on pensait lui redonner un coup de neuf, avoue Sylvie. Mais les clients nous disaient "Non, ne changez rien ! Cela nous rappelle notre enfance, il est très bien comme ça !" Et on l'a laissé tel quel."

Alors maintenant, que va-t-il advenir des 200m2 de magasin ? C'est encore assez flou. "Le nouveau propriétaire m'a dit qu'il aimerait garder l'esprit du lieu, mais il sait qu'il va faire des travaux", relate la néoretraitée. Elle sait déjà que cela lui fera quelque chose, "mais je suis fière pour mes parents, mes grands-parents. Il va continuer à vivre, mais autrement."