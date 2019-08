VIDÉO - Le bébé panda-roux du Parc Animalier d'Auvergne est une femelle !

Mushu est saine et sauve et va bientôt retrouver son enclos au Parc

Ardes-sur-Couze, France

L'annonce de sa naissance avait ravi le monde entier. Il faut dire que le panda roux est une espèce menacée à cause de la déforestation et du braconnage. On estime à moins de 10.000 la population de pandas roux actuellement. Autant dire que ce "Mini-Mushu", du nom de sa maman, était attendu. Mais, on ne connaissait pas encore son sexe. Marie Demoulin, responsable communication au Parc Animalier d'Auvergne à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme) expliquait début août sur France Bleu Pays d'Auvergne que les soigneurs "laissent tranquille les animaux au début après leur naissance, le temps de voir s'ils vont bien."

"C'est quand tout va bien qu'on va pouvoir intervenir pour connaître leur sexe. C'est beaucoup de stress pour les parents et les enfants".

C'est donc sur leur page Facebook que l'information a été révélée ce vendredi. "Mini-Mushu est une petite femelle ! Wouter notre vétérinaire a procédé à un contrôle complet de Mini-Mushu. Elle pèse un peu plus d'un kilo et se porte très bien" complétait le Parc Animalier d'Auvergne.

Quel nom pour ce bébé ?

Mais la question maintenant est de savoir quel sera le nom de cette petite femelle. Le Parc a décidé d'organiser un vote sur leur page Facebook afin de laisser les visiteurs du parc décider. Les deux noms proposés par sa soigneuse Clémence sont Shifumi et Kumari.

Si samedi matin, les participants penchaient plus sur Shifumi, rien n'est fait. Les résultats seront publiés sur le réseau social jeudi prochain.